МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром растет по отношению к доллару в преддверии итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Эксперт перечислил новые факторы, которые влияют на курс рубля

По состоянию на 8.24 мск курс евро к доллару рос до 1,0725 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0714 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,97 иены с уровня предыдущего закрытия в 134,24 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 102,5 пункта.

Одним из главных событий для инвесторов на этой неделе остается заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы позднее в четверг. Некоторые аналитики полагают, что на фоне высокой инфляции регулятор может повысить учетную ставку, другие же считают, что ЕЦБ будет придерживаться более мягкой монетарной политики и сохранит ставку на нулевом уровне.

По словам рыночного аналитика City Index Мэтта Симпсона (Matt Simpson), которые приводит агентство Рейтер, июньское заседание ЕЦБ станет самым захватывающим с тех пор, как Кристин Лагард возглавила регулятор.