МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг продолжает расти: доллар тестирует поддержку в 59 рублей и уже опускался ниже, следует из данных Московской биржи. Оверчук: экономическая война против России идет не по плану

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 36 копеек — до 59,04 рубля, евро — на 68 копеек, до 62,91 рубля.

Минутами ранее доллар падал до 58,63 рубля, евро — до 62,11 рубля.