2022-06-09T10:01:00+03:00
2022-06-09T10:14:32+03:00
2022-06-09T10:01:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220609/837126491.html
Курс доллара упал ниже 59 рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль утром в четверг продолжает расти: доллар тестирует поддержку в 59 рублей и уже опускался ниже, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04... ПРАЙМ, 09.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, доллар
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390982.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390982.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390981.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390981.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390969.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390969.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220609/837126590.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг продолжает расти: доллар тестирует поддержку в 59 рублей и уже опускался ниже, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 36 копеек — до 59,04 рубля, евро — на 68 копеек, до 62,91 рубля.
Минутами ранее доллар падал до 58,63 рубля, евро — до 62,11 рубля.