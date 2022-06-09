МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг усиливает рост: евро уже тестирует поддержку 62 рубля и опускался ниже, следует из данных Московской биржи. Курс доллара упал ниже 59 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.24 мск падал на 87 коп, до 58,53 рубля, евро — на 1,42 рубля, до 62,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро падал до 61,94 рубля — минимума с 31 мая.