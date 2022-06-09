МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг усиливает рост: евро уже тестирует поддержку 62 рубля и опускался ниже, следует из данных Московской биржи.

Денежные купюры США

Курс доллара упал ниже 59 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.24 мск падал на 87 коп, до 58,53 рубля, евро — на 1,42 рубля, до 62,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро падал до 61,94 рубля — минимума с 31 мая.