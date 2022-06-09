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2022
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Курс евро упал ниже 62 рублей
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Рубль утром в четверг усиливает рост: евро уже тестирует поддержку 62 рубля и опускался ниже, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.24 мск... ПРАЙМ, 09.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг усиливает рост: евро уже тестирует поддержку 62 рубля и опускался ниже, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.24 мск падал на 87 коп, до 58,53 рубля, евро — на 1,42 рубля, до 62,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро падал до 61,94 рубля — минимума с 31 мая.