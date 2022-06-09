МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем замедлил рост по отношению к доллару в преддверии итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Курс евро упал ниже 62 рублей

По состоянию на 13.05 мск курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0714 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,47 иены со 134,24 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 102,49 пункта.

Рост курса европейской валюты немного ослабевает в ожидании публикации итогов июньского заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на рекордно низком уровне.

По словам аналитика Mizuho Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya), которые приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, восстановление экономики подвержено геополитическими рисками и перебоями в цепочке поставок, поэтому ЕЦБ может ужесточать политику более медленными темпами.