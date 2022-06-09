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2022
https://1prime.ru/Forex/20220609/837129856.html
Курс доллара упал ниже 58 рублей
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Рубль ускоряет рост в четверг днем: доллар тестирует поддержку в 58 рублей и уже опускался ниже, а евро торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 09.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль ускоряет рост в четверг днем: доллар тестирует поддержку в 58 рублей и уже опускался ниже, а евро торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.21 мск падал на 1,39 рубля — до 58,01 рубля, евро — на 1,8 рубля, до 61,79 рубля.
Минутами ранее доллар падал до 57,97 рубля — минимума с 25 мая.