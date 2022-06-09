МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль ускоряет рост в четверг днем: доллар тестирует поддержку в 58 рублей и уже опускался ниже, а евро торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс евро упал ниже 62 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.21 мск падал на 1,39 рубля — до 58,01 рубля, евро — на 1,8 рубля, до 61,79 рубля.

Минутами ранее доллар падал до 57,97 рубля — минимума с 25 мая.