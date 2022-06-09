МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду продолжил уверенно расти второй день подряд против доллара и евро на фоне обновления ценой нефти максимумов с начала марта, следует из данных Московской биржи. Международные резервы России выросли до 591,3 миллиарда долларов

Девалютизация, поддерживаемая действиями некоторых банков, добавляет давления на курс иностранных валют против рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск снижался на 23 копейки, до 59,17 рубля, евро — на 57 копеек, до 63,02 рубля.

Ранее в четверг доллар максимально опускался до 57,41 рубля, евро – до 61,2 рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

На российском валютном рынке в четверг второй день подряд продолжается активный рост рубля к доллару и евро.

Участники рынка продолжают отыгрывать высокие цены на нефть. Так, рынок нефти торгуется на максимумах уже с начала марта – выше 122 долларов за баррель сорта Brent (+1,2%).

Ранее минэнерго США сообщило, что стратегический резерв нефти в стране за предыдущую неделю сократился на 7,3 миллиона баррелей — до 519,3 миллиона баррелей. Таким образом, показатель достиг минимума с марта 1987 года. При этом спрос на топливо в США остается высоким в связи с началом летнего сезона поездок.

Кроме рынка нефти инвесторы обращают внимание на признаки девалютизации. В частности, "Тинькофф банк" заявил, что с 23 июня начнет брать плату за обслуживание валютных счетов. Это коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. При балансе счета выше 1000 условных единиц комиссия составит 1% в месяц.

Райффайзенбанк ранее объявил, что с 30 июня вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах, превышающих пороговые значения. Таким образом, ставки доходности при размещении средств в иностранных валютах в течение нескольких лет остаются рекордно низкими, поэтому банки ищут другие возможности эффективно управлять деньгами.

При этом рост рубля отчасти сдерживается указом президента России Владимира Путина, отменившего свое требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, размер такой продажи теперь будет определять только правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Наконец, ожидаемое в пятницу понижение ключевой ставки ЦБ РФ, возможно, до 9,5% годовых с текущих 11%, добавляет давления на рубль.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,2%, евро – на 0,85%. Рублевая цена нефти составляет около 7,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На текущий момент факторов для сильного ослабления позиции рубля не ожидается, считает Дмитрий Постоленко из УК "Первая". Краткосрочный прогноз по курсу: 57-59 рублей за доллар, оценивает он.

Рубль сохраняет стремление к укреплению на фоне избыточного навеса валютной ликвидности, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Нарушить этот тренд могут послабления по обороту капитала, однако правительство пока ограничивается либерализацией мер валютного контроля", — добавляет он.