2022-06-09T16:52:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Forex/20220609/837133570.html
Рубль перешел к снижению против доллара
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Рубль днем в четверг растерял большую часть роста к евро и перешел к легкому снижению против доллара, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.43... ПРАЙМ, 09.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг растерял большую часть роста к евро и перешел к легкому снижению против доллара, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.43 мск повышался на 6 копеек, до 59,46 рубля, евро снижался на 26 копеек, до 63,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в четверг доллар максимально опускался до 57,41 рубля, евро – до 61,2 рубля.