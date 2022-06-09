МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг растерял большую часть роста к евро и перешел к легкому снижению против доллара, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.43 мск повышался на 6 копеек, до 59,46 рубля, евро снижался на 26 копеек, до 63,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар максимально опускался до 57,41 рубля, евро – до 61,2 рубля.