МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг немного потерял к доллару и подрос к евро, американская валюта закрыла торги в районе 59,5 рубля, евро – на уровне в 63,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 59,48 рубля, евро снизился на 29 копеек, до 63,3 рубля.