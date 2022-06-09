МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг растерял большую часть роста к евро и незначительно снизился к доллару на фоне разнонаправленных факторов: дорогой нефти, банковских комиссий на валютные счета физлиц, указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Росбанк планирует установить комиссию по валютным счетам

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 59,48 рубля, евро снизился на 29 копеек, до 63,3 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.45 мск корректируется вниз на 0,33% — до 123,17 доллара за баррель.

ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

Рубль продолжает укрепление на фоне сохранения жестких ограничений на движение капитала в РФ и в четверг стремился к максимумам с конца мая и 2017 года — 55,42 рубля и 59,71 рубля против доллара и евро соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По всей видимости, на движение валют сегодня влияли две новости, причем разнонаправленно, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"Вводимые комиссии на валютные счета в некоторых банках могли послужить причиной для ее продажи частью людей, что могло увеличить предложение валюты на рынке и как следствие укрепить рубль", — указывает он.

В то же время, судя по новостям, не все банки ввели эту комиссию, также вряд ли все держатели валютных вкладов решат избавиться от валюты. Они скорее предпочтут снять ее в виде наличных, поэтому влияние этого фактора краткосрочное, полагает эксперт.

Вторая новость касается отмены обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами, что в теории должно привести к сокращению предложения, отмечает он.

Президент России Владимир Путин отменил свое требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, размер такой продажи теперь будет определять только правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, следует из указа, опубликованного в четверг на официальном портале правовой информации.

"Однако и здесь есть нюанс — у компаний все меньше стимулов хранить валюту ввиду ее токсичности, поэтому формальная отмена обязательной продажи валюты не означает, что она прекратится фактически. Вполне возможно, что валюта начала укрепляться в ожидании того, что ее предложение снизится в будущем", — обращает внимание Джиоев.

На взгляд Александры Овчинниковой из УК "Первая", отмена обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами не окажет существенного влияния на рубль, поскольку компании-экспортеры и в отсутствие данных требований продавали высокую часть валютной выручки для покрытия операционных расходов, налоговых выплат, внутренних инвестиций.

На текущий момент ключевым фактором крепкого рубля является сохранение экспорта на высоком уровне, обеспечивающее высокое предложение валюты, указывает она.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу на заседании ЦБ РФ возможно еще одно снижение процентной ставки с текущих 11%, но шаг сокращения, вполне вероятно, будет ниже, чем на предыдущей внеплановой встрече (на 300 базисных пунктов), отмечает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Более плавное ослабление политики ЦБ РФ выступает локальным позитивом для рубля, так же как попытка крупнейших банков не допустить перетока клиентских средств в валютные депозиты после снижения ставки путем введения комиссии на валютные счета. Тем не менее, положение российской валюты у ключевых долгосрочных технических уровней (район 55 руб и 60 руб против доллара и евро) скорее будет ограничивать ее дальнейший рост", — добавляет она.

По мнению Овчинниковой из УК "Первая", пара доллар-рубль в ближайшей перспективе будет находиться в диапазоне 57-59 рублей.