МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром коррекционно растет по отношению к доллару после снижения почти на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Названа лучшая валюта для сбережений россиян этим летом

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару рос до 1,063 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0614 доллара. Курс доллара к иене снижался до 134,18 иены со 134,33 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 103,19 пункта.

На рынке европейской валюты в пятницу утром наблюдается коррекционная динамика после того, как днем ранее евро подешевел к доллару почти на 1% на итогах заседания Европейского центробанка.

Так, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, при этом регулятор принял решение прекратить покупку чистых активов в рамках своей программы покупки активов (APP) с 1 июля 2022 года. ЕЦБ также намерен повысить ставку в июле на 25 базисных пунктов, затем еще поднять ее в сентябре, также считает уместным продолжить постепенное повышение и в дальнейшем.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут оказать влияние на курс доллара к евро. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране по итогам мая в годовом выражении выросли на 8,3%, как и в апреле.