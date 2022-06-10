МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем продолжает уверенно расти против доллара и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.

Несмотря на ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, преобладают факторы крепости рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.06 мск падал на 1,5 рубля, до 57,85 рубля, евро — на 2,28 рубля, до 61,02 рубля (и уже опускался ниже 61 рубля).

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

На российском валютном рынке в пятницу продолжается уверенный рост рубля к доллару и евро. Участники рынка продолжают отыгрывать высокие цены на нефть. Так, рынок нефти торгуется на максимумах с начала марта – выше 123 долларов за баррель сорта Brent (+0,5%). Евро упал ниже 61 рубля впервые с мая

На этом фоне наиболее ярким индикатором направления валютного рынка остаются профициты текущего счета и торгового баланса. Несмотря на сокращение обоих балансов в мае — до 14,5 миллиарда долларов и 17,8 миллиарда соответственно — их абсолютная величина остается критически значимой для рынка в условиях закрытого капитального счета, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

В итоге доллар падает к рублю на 2,5%, евро – на 3,6%. Рублевая цена нефти составила около 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль укрепляется в преддверии заседания ЦБ, на котором, как ожидается, ключевая ставка может быть снижена до 10% годовых, отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

"Впрочем, не исключено, кто к вечеру курс повысится в диапазон 59-60 рублей за доллар, так уже бывало в дни заседаний Банка России. По некоторым данным, навес чистого экспорта постепенно сокращается, что будет способствовать процессу стабилизации курса в течение лета, вероятно, вблизи отметки 60 рублей за доллар", — рассчитывает он.

В пятницу в центре внимания заседание Банка России, на котором ожидается снижение ключевой ставки, также отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Кроме того, регулятор может прокомментировать возобновившееся укрепление рубля и введение комиссий за обслуживание валютных счетов", предполагает он, говоря о факторах курсообразования рубля.