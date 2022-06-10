МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль ощутимо вырос в пятницу и в целом за неделю на фоне сохранения высокого профицита торгового баланса РФ: доллар упал до 56,8 рубля, евро — до 60,1 рубля, следует из данных Московской биржи. США признали, что пострадали от антироссийских санкций

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,55 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 3,2 рубля, до 60,1 рубля.

За рабочую неделю доллар подешевел на 4,15 рубля, евро – на 4,65 рубля.