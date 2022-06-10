МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль в пятницу ощутимо вырос против доллара и евро, несмотря на сильное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи. Набиуллина назвала две причины укрепления рубля

На российском валютном рынке преобладают факторы укрепления рубля в виде высокого профицита торгового баланса РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,55 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 3,2 рубля, до 60,1 рубля.

За рабочую неделю доллар подешевел на 4,15 рубля, евро – на 4,65 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В РОСТЕ

На российском валютном рынке в пятницу продолжился активный рост рубля к доллару и евро.

Участники рынка продолжили отыгрывать высокие цены на нефть. Так, рынок нефти торговался большую часть дня на максимумах с начала марта – около 124 долларов за баррель сорта Brent.

На таком фоне профицит торгового и платежного баланса РФ остается очень высоким, что и толкает рубль вверх.

При этом решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке также не смогли переломить тренд на укрепление рубля. Ранее в пятницу регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень. ЦБ РФ немного ужесточил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

Проинфляционные риски в России продолжают снижаться, но остаются существенными, динамика инфляции в значительной мере зависит от решений, которые принимаются в области бюджетной политики, сообщил ЦБ РФ.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности РФ от введения банками комиссий по валютным счетам.

При этом Банк России придерживается политики плавающего курса рубля несмотря на введенные валютные ограничения, в очередной раз подтвердила она.

Также ранее в пятницу Минфин объявил, что правительственная комиссия отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте. И это осталось практически незамеченным на российском рынке валюты.

В итоге доллар упал к рублю на 4,3%, евро – на 5,1%. Рублевая цена нефти составила около 6,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ключевая ставка ЦБ РФ для рубля сейчас большой роли не играет, высокий торговый профицит сохраняется, а впереди налоги и дивиденды, поэтому в ближайшие недели рубль будет крепким или даже способен обновить локальные максимумы (не удивимся курсу 50-55 рублей за доллар), отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

ЦБ и правительству пока не удается сбалансировать валютный рынок, где предложение инвалюты со стороны экспортеров превышает спрос, который остается слабым из-за медленного восстановления импорта, а также опасений проблем с валютами западных стран в плане их хранения и реализации внутри страны, а у юридических лиц — и за рубежом, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Поэтому, по крайней мере на краткосрочном горизонте, скорее всего, доллар останется в диапазоне 55–60 рублей и даже может ненадолго уйти ниже", — добавляет он.

Сейчас ставка ЦБ РФ почти не влияет на курс рубля, так как не работает механизм carry trade, поясняет Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". "При этом спекулянты могут по привычке негативно реагировать на ее снижение, но сейчас это не приведет к развороту тренда. Он определяется балансом спроса и предложения валюты, который сейчас, в свою очередь, характеризуется избытком предложения иностранной валюты", — добавляет он.