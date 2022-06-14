МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Индекс доллара во вторник утром продолжает находиться на отметке выше 105 пунктов, что является максимальным с декабря 2002 года показателем, подобная динамика в том числе обусловлена ожиданиями повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. С черного хода. Запад ищет лазейки к российской нефти

По состоянию на 7.56 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 105,05 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0425 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0408 доллара. Курс доллара к иене рос до 134,59 иены со 134,4 иены.

На рынке американской валюты во вторник утром наблюдается коррекционная динамика после достижения индексом 105 пунктов торговым днем ранее. Поддержку доллару оказывают ожидания инвесторов очередного повышения учетной ставки Федрезерва США на фоне высокой инфляции в стране.

Так, по итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с апрельских 8,3%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

Позднее во вторник ожидается публикация статданных по окончательной оценке по инфляции в Германии, что может оказать влияние на курс евро к доллару. Аналитики полагают, что годовой показатель по итогам мая ускорился до 7,9% с 7,4% месяцем ранее.