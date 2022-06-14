МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник ощутимо растет и против доллара, и евро при дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.21 мск снижается на 35 копеек, до 56,45 рубля, евро — падает на 1,35 рубля, до 58,75 рубля.

Приближение налогового периода поддерживает укрепление рубля к максимумам за несколько лет.

Ранее во вторник курс доллара максимально падал до 55,63 рубля (минимума с февраля 2018 года), евро – до 57,81 рубля. 25 мая европейская валюта дешевела до 57,10 рубля, доллар в тот же день опускался до 55,80.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

На российском валютном рынке во вторник продолжается активный рост курса рубля. Банк России предложил способ обезопасить счета россиян от мошенников

Участники рынка продолжили отыгрывать высокие цены на нефть. Так, сорт Brent торгуется у максимумов с начала марта – около 124 долларов за баррель.

ОПЕК в июньском докладе сохранил прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки по итогам текущего года и понизил прогноз роста добычи нефти вне организации на 0,25 миллиона баррелей в сутки, до 2,15 миллиона.

Кроме того, профицит торгового и платежного баланса РФ остается очень высоким, что и поддерживает рубль крепким.

Кроме того, в среду начинается налоговый период июня, в который традиционно увеличивается предложение инвалюты экспортерами, накапливающими рубли для обязательных перечислений в бюджет. Эксперты ожидают в июне уплаты более 2 триллионов рублей.

В итоге курс доллара падает к рублю на 0,4%, евро – на 2%. А рублевая цена нефти составляет около 7 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

С приближением налоговых выплат и их усилением ожидается активизация продаж валюты экспортерами, что, возможно, позволит курсу приблизиться к 56 рублям за доллар, оценивает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research. Мосбиржа приостановит торги швейцарским франком

При этом относящееся к предыдущему торговому дню решение ЦБ РФ ещё понизить ключевую ставку оказалось для курса рубля нейтральным – ключевым фактором для национальной валюты РФ остается ожидаемая ребалансировка экспортно-импортных потоков, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

Беспокойство у владельцев инвалюты вызывают санкционные риски, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, Московская биржа с сегодняшнего дня приостановила торги швейцарским франком, добавляет он, говоря о переходе инвесторов в рублевые активы из долларовых.