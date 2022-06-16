МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару после краткосрочного снижения сильно растет по итогам заседания британского центробанка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск курс фунта к доллару подскакивает на 1,12%, до 1,2317 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2178 доллара. До публикации итогов заседания показатель находился на уровне 1,2158 доллара, затем упал до 2,051 доллара, однако постепенно перешел к росту.

Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,0509 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0443 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 132,21 иены со 133,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,96%, до 104,14 пункта.

Центробанк Великобритании на заседании ранее в четверг повысил учётную ставку до 1,25% с 1% годовых, это максимум за 13 лет. При этом он оставил практически без изменений объем выкупа активов с рынка, который составил суммарно 866 миллиардов фунтов стерлингов.

Кроме того, регулятор прогнозирует ускорение годовой инфляции в Великобритании — выше 11% к октябрю.