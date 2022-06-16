МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль повысился в четверг: курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро — до 59,01 рубля, следует из данных Московской биржи. У России нет планов продавать нефть за рубли, заявил Новак

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек, до 56,5 рубля, евро — на 79 копеек, до 59,01 рубля.