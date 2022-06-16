2022-06-16T19:11:52+03:00
2022-06-16T19:11:52+03:00
2022-06-16T19:11:52+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220616/837198923.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 56,5 рубля
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Рубль повысился в четверг: курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро — до 59,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 16.06.2022
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль повысился в четверг: курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро — до 59,01 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек, до 56,5 рубля, евро — на 79 копеек, до 59,01 рубля.