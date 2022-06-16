МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг умеренно повысился против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Заявления представителей финансовых властей, прозвучавшие на ПМЭФ, пока не сильно изменяют общую конъюнктуру российского валютного рынка и сигнализируют о сохранении прежних факторов укрепления рубля. Набиуллина рассказала о стратегии девалютизации российских банков

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек, до 56,5 рубля, евро — на 79 копеек, до 59,01 рубля.

РУБЛЬ ПЕРЕВАРИВАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ ФИНВЛАСТЕЙ НА ПМЭФ

Игроки российского валютного рынка анализировали в четверг заявления представителей финансовых властей на ПМЭФ. Впрочем, реакция оказалась достаточно спокойной, поскольку кардинальных изменения конъюнктуры рынка новости с ПМЭФ пока не сулят.

Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим.

Это было в какой-то мере ответом на слова председателя ВЭБа Игоря Шувалова о том, что новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по снижению инфляции до 4% к 2024 году.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин пояснил, что рост импорта и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом изменят курсообразование российской валюты, оно будет рыночным, но рубль окажется под давлением.

Кроме того, Набиуллина заявила, что обсуждать следующие шаги Банка России на заседании в июле (по ключевой ставке) сейчас преждевременно, необходимы свежие данные об инфляции и инфляционных ожиданиях. Также она добавила, что говорить о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила рано, ЦБ пока не видит это как обязательный элемент новой конструкции — по резервным валютам даже технической возможности нет.

Глава ЦБ также заявила, что стратегия девалютизации банков РФ остается, Центробанк не исключает большего уровня дифференциации страховых взносов по валютным вкладам. Также Банк России и правительство ведут переговоры со многими странами о расчетах в национальных валютах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и это также добавляет поддержки курсу рубля.

Полная отмена действующих ограничений на продажу наличной валюты в России невозможна, пока действуют санкции, при этом запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, резюмировала глава ЦБ.

В целом же, комментарии по рублю продолжают указывать на озабоченность его текущим укреплением, но развернуть тренд и ослабить его может лишь импорт, который остаётся функцией (1) внутреннего спроса и (2) санкционных/логистических ограничений, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"В первом случае может помочь более низкая ключевая ставка (через поддержку спроса), особенно при стабильной инфляции, но влияние на курс (его тренд) будет проявляться постепенно по мере влияния на спрос", — добавляет он.

Рынок нефти после падения в среду на решении ФРС (поднявшей базовую ставку сразу на 0,75 процентного пункта) стабилизировался в четверг с попытками вернуться к 120 долларам за баррель сорта Brent.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,8%, евро – на 1,3%. Рублевая цена нефти составила около 6,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Позиции российской валюты выглядят крепкими, отмечает Юлия Мельникова из УК "Альфа-Капитал".

"Экспортеры продолжают продавать валютную выручку на рынке, но из-за падения параметров импорта спрос на нее незначительный. Некоторым риском для рубля представляется фактическое начало эмбарго на ресурсы российского происхождения. Дополнительным фактором давления может оказаться и расширение объемов параллельного импорта", — добавляет она.

Пока же эффективных инструментов ослабления рубля у денежных властей нет, поэтому на горизонте ближайших недель/месяцев рубль будет оставаться крепким, оснований рассчитывать на его быстрое ослабление по-прежнему нет, считает Полевой из компании "Локо-инвест".