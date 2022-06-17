МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рубль символически вырос в пятницу к доллару и евро, при этом за неделю он сильнее прибавил к европейской валюте, чем к американской: доллар снизился до 56,41 рубля, евро — до 58,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 9 копеек, до 56,41 рубля, евро — на 15 копеек, до 58,86 рубля.

За рабочую неделю доллар подешевел на 39 копеек, евро – на 1,24 рубля.