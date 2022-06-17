Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 56,41 рубля
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 56,41 рубля, евро - до 58,86 рубля
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рубль символически вырос в пятницу к доллару и евро, при этом за неделю он сильнее прибавил к европейской валюте, чем к американской: доллар снизился до 56,41 рубля, евро — до 58,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 9 копеек, до 56,41 рубля, евро — на 15 копеек, до 58,86 рубля.
За рабочую неделю доллар подешевел на 39 копеек, евро – на 1,24 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220617/837217368.html
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