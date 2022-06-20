МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс евро продолжает укрепляться по отношению к доллару в ожидании улучшения финансовых условий в еврозоне вследствие ожидаемых от Европейского центробанка решений, направленных на борьбу с "фрагментацией" в валютном блоке, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к иене немного откатывается после роста на 2%

По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару растет до 1,0532 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0498 доллара, чуть усилив динамику по сравнению с утренними значениями.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 134,78 иены со 134,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,42%, до 104,26 пункта.

Европейская валюта в понедельник получает поддержку за счет ожиданий улучшения финансовой ситуации в еврозоне. Таким ожиданиям способствовали комментарии ЕЦБ в прошлую среду. Так, по сообщению агентства Рейтер, регулятор пообещал разработать новый инструмент борьбы с потерей единства финансовых условий, который должен обеспечить новую поддержку южным странам блока с хронически высокой задолженностью.

"Есть две вещи, которые очень важны для евро: какой инструмент против фрагментации может придумать ЕЦБ и перспективы монетарной политики", — сказала агентству валютный аналитик DNB Markets Ингвильд Бурген Ерде (Ingvild Borgen Gjerde).