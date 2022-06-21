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2022
https://1prime.ru/Forex/20220621/837241490.html
Курс рубля растет против доллара и евро
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Рубль на старте торгов вторника дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск теряет 54 копейки, достигая 55,09... ПРАЙМ, 21.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль на старте торгов вторника дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск теряет 54 копейки, достигая 55,09 рубля, евро — снижается на 93 копейки, до 57,91 рубля.
Минутами ранее курс доллара упал ниже 55 рублей — впервые с июня 2015 года.