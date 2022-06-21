МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль на старте торгов вторника дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск теряет 54 копейки, достигая 55,09 рубля, евро — снижается на 93 копейки, до 57,91 рубля.

Минутами ранее курс доллара упал ниже 55 рублей — впервые с июня 2015 года.