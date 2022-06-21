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2022
https://1prime.ru/Forex/20220621/837241646.html
Курс доллара упал ниже 55 рублей
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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки. В целом рубль показывает позитивную динамику в начале торговой... ПРАЙМ, 21.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРЙАМ. Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки.
В целом рубль показывает позитивную динамику в начале торговой сессии: курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск снижается до 55,09 рубля, евро — до 57,91 рубля.
При этом минутами ранее курс доллара рухнул ниже 55 рублей.