МОСКВА, 21 июн — ПРЙАМ. Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

В целом рубль показывает позитивную динамику в начале торговой сессии: курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск снижается до 55,09 рубля, евро — до 57,91 рубля.

При этом минутами ранее курс доллара рухнул ниже 55 рублей.