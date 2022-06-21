МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к иене во вторник днем поднялся выше отметки в 136 иен за доллар, впервые с 5 октября 1998 года, свидетельствуют данные торгов. Эксперты не исключили падения доллара до 52 рублей

По состоянию на 15.02 мск курс доллара к иене растет до 136,32 иены с уровня прошлого закрытия в 135,08 иены.

Инвесторы оценивают различие курсов монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанка Японии. Японский регулятор сохраняет учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, в то время как американский — поднял недавно сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75%.