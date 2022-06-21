Курс доллара поднялся выше 136 иен впервые с осени 1998 г
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к иене во вторник днем поднялся выше отметки в 136 иен за доллар, впервые с 5 октября 1998 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.02 мск курс доллара к иене растет до 136,32 иены с уровня прошлого закрытия в 135,08 иены.
Инвесторы оценивают различие курсов монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанка Японии. Японский регулятор сохраняет учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, в то время как американский — поднял недавно сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75%.
https://1prime.ru/Forex/20220621/837245491.html
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