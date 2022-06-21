МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль продолжает расти к основным инвалютам: евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года, доллар торгуется в районе 54,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс евро расчетами "завтра" на 17.31 мск снижается на 1,8 рубля, до 57,05 рубля, доллар — до 1,24 рубля, до 54,39 рубля, следует из данных Московской биржи.