МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к евро во вторник вечером снижается на возобновлении спроса на риск, свидетельствуют данные торгов. Курс евро рухнул до 57 рублей

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару рос до 1,0561 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0509 доллара, курс доллара к иене — до 136,07 иены со 135,08 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,43%, до 104,25 пункта.

Отсутствие решений мировых центробанков и важной статистики на этой неделе ослабили пессимизм инвесторов и их опасения за перспективы экономики. Это привело к увеличению спроса на рисковые активы.

В связи с этим фондовые индексы США во вторник подскакивают на 2-3%, европейские рынки также торгуются в плюсе.

Валютные инвесторы также обратили внимание на данные статистики. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось немного меньше прогноза – на 3,4% по сравнению с показателем апреля, до 5,41 миллиона.