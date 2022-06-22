МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рубль на старте торгов среды дорожает по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 56 рублей, впервые с мая 2015 года, теряет 73 копейки, торгуясь на уровне 55,53 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск теряет 33 копейки, достигая 53,44 рубля.