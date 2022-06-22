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2022
https://1prime.ru/Forex/20220622/837255226.html
Курс евро рухнул ниже 56 рублей
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Рубль на старте торгов среды дорожает по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 56 рублей, впервые с мая 2015 года,... ПРАЙМ, 22.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рубль на старте торгов среды дорожает по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 56 рублей, впервые с мая 2015 года, теряет 73 копейки, торгуясь на уровне 55,53 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск теряет 33 копейки, достигая 53,44 рубля.