МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из данных торговой площадки.

С начала торгов курс доллара падал до 52,80 рубля, впервые с июня 2015 года, но затем отскочил. Евро падал до 55,01 рубля, но также нашёл поддержку и подрос, продолжая торговаться в негативной зоне.

Курс доллара расчётами "завтра" к 12.25 мск снижается на 56 копеек, до 53,21 рубля, евро — на 43 копеек, до 55,83 рубля.