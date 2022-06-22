МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов усилил снижение по отношению к доллару на данных об ускорении инфляции в Великобритании до максимума примерно за 40 лет, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

По состоянию на 12.38 мск курс фунта к доллару падает на 0,42%, до 1,2221 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2272 доллара. Перед выходом статистики это соотношение находилось в районе 1,224.

Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,0508 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0525 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 136,13 иены со 136,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 104,64 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% после 9% месяцем ранее. За май потребительские цены выросли на 0,7%. Ускорение годовой инфляции до 9,1% совпало с ожиданиями аналитиков, в месячном же выражении рост потребительских цен ожидался лишь на 0,6%.

"Банк Англии уже прогнозировал, что к осени инфляция достигнет 11%, и она неуклонно ползет к этой отметке", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер (Susannah Streeter).