МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс рубля днем отошел от утренних максимумов, котировки доллара закрепились чуть выше 53 рублей, евро – под отметкой в 56 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск теряет 56 копеек, составляя 53,23 рубля, евро опускается на 24 копейки, до 56,02 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 6% — до 107,74 доллара за баррель.

ОБНОВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ МАКСИМУМОВ

Отечественная валюта со старта торгов начала демонстрировать сильную растущую динамику, в результате курс доллара опускался до 52,80 рубля – минимума с июня 2015 года, евро доходил до 55,01 рубля, минимума с мая 2015 года. Но днем рубль отошел от этих максимумов. Курс доллара упал ниже 53 рублей

Доллар и евро в паре с рублем снижается пятую сессию подряд.

Аналитики Росбанка указывают, что в числе драйверов роста рубля множество перекосов – помимо концентрации продаж перед налоговыми датами и подготовки к предстоящим дивидендам в летние месяцы играет роль накопившийся избыток ликвидности на корсчетах в иностранных банках, и все это отражает неработающий механизм движения капитала и ограниченную гибкость торгового баланса (устойчивое превышения экспортных поступлений над импортом).

"Распродажа валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат и низкий спрос на нее из-за падения объемов импорта подогреваются отрицательными ставками по валютным депозитам и отменой внутренних валютных переводов многими крупными банками в РФ", — добавляют аналитики компании "Фридом финанс".

При этом днём ранее совокупный оборот торгов на валютном рынке вырос — с 3,2 миллиарда долларов до 5 миллиардов, напоминает Игорь Рапохин из Sber CIB Investment Research. Тем не менее, оборот в паре "евро-рубль" (в долларовом эквиваленте) в 1,4 миллиарда долларов все еще остается достаточно низким (в среднем за последний месяц — 1,92 миллиарда долларов), то есть пик продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат 27-28 июня еще впереди, обращает внимание он.

Рапохин также считает, что падение цен на нефть не помешает укреплению рубля – в последнее время внутридневная чувствительность обменного курса к этой переменной невысока.

ПРОГНОЗЫ

Доллар в паре с рублем в среду может приблизиться к 52 рублям, то есть покажет сопоставимый со вчерашним днем результат, не исключает Рапохин

"При этом в ближайшие дни рубль может дорожать опережающими темпами к евро, как это было в предыдущий налоговый период", — добавляет он.

"На внешних рынках сегодня ключевым событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед сенатом США, в ходе которого он может подтвердить твердое намерение ФРС активно ужесточать монетарную политику", — заключает эксперт.