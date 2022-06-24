МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рубль в ходе торгов в пятницу перешёл к росту по доллару и евро после утренней попытки доллара вновь достичь отметки 54 рубля, евро продолжает колебания возле 56 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. "Тинькофф Инвестиции" вводит плату 1% в месяц на остатки валюты на счете

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.31 мск снижается на 10 копеек, составляя 53,36 рубля, евро опускается на 13 копеек, до 56,07 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,05% — до 111,27 доллара за баррель.

ДВИЖЕНИЕ В БОКОВИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Отечественная валюта в начале торгов повторила сценарий четверга и начала слабеть по отношению к американскому доллару, который стремился к уровню 54 рубля, но затем опустился до 53 рублей.

Доллар и евро продолжают движение в своих ценовых диапазонах, 53-54 рублей и 55-56,5 рубля соответственно, на протяжении трёх сессий.

"Рубль продолжил инерционное укрепление в рамках приближения основных налоговых платежей июня. До понедельника предстоит уплата НДС, НДПИ и акцизов, которая потребует порядка 1,3 триллиона рублей. Это значительная сумма, особенно с учетом того, что торговый оборот в паре доллар-рубль за 4 дня недели составил в сумме чуть более 0,6 триллиона рублей" — поясняет Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что рубль в последние дни перешел к торговле в узком диапазоне и в целом продолжает получать основную поддержку от мер по ограничению движения капитала, а также перехода РФ на выплаты по еврооблигациям в российской валюте вслед за введением рублевого механизма оплаты за газ.

ПРОГНОЗЫ

На следующую неделю приходится пик налоговых платежей экспортеров, что уже заставляет активизироваться продавцов инвалюты, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, в ближайшие сессии мы увидим атаку на важную поддержку в виде установленного в среду семилетнего минимума доллара 52,8 рубля. Пробой этой отметки увеличит вероятность проверки на прочность психологически важного уровня 50 рублей", — предполагает он.

"Без вмешательства государства, рассчитывать на ослабление рубля не стоит. Вероятно, будет принято решение о возврате к валютному коридору, для возврата к уровню 70-80 рублей за доллар, если санкции США и ЕС позволят это сделать. Введенные ограничения на валютные операции в адрес ЦБ РФ и Минфин, снизили возможности для государственных валютных операций. Без директивных мер от правительства, рубль продолжит укрепляться", — прогнозирует Артём Тузов из ИК "Универ Капитал".

Окончание налогового периода может остановить укрепление рубля, по мнению Владимира Евстифеева из банка "Зенит", поскольку у экспортеров нет необходимости срочно конвертировать валютную выручку.

"В то же время отказ ряда компаний от счетов, номинированных в долларах и евро, может сохранить повышенный уровень предложения валюты на рынке. В условиях резкого сокращения объемов импорта ослабить рубль рыночными механизмами практически невозможно, поэтому рубль должен остаться в диапазоне 53-56 рублей в ближайшие дни", — полагает он.