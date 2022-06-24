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2022
https://1prime.ru/Forex/20220624/837290525.html
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 53,4 рубля
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Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу и по итогам недели: доллар подешевел до 53,4 рубля, евро опустился до 56,07 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 24.06.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу и по итогам недели: доллар подешевел до 53,4 рубля, евро опустился до 56,07 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 7 копеек и опустился до 53,4 рубля, евро снизился на 13 копеек, до 56,07 рубля.
Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели упал на 3,01 рубля, евро подешевел на 2,79 рубля.