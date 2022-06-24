МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу и по итогам недели: доллар подешевел до 53,4 рубля, евро опустился до 56,07 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 7 копеек и опустился до 53,4 рубля, евро снизился на 13 копеек, до 56,07 рубля.

Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели упал на 3,01 рубля, евро подешевел на 2,79 рубля.