МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Рубль перешел к небольшому укреплению против основных инвалют после ослабления в начале торгов: доллар торгуется в районе 53,2 рубля, евро ушел под отметку в 56 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Эксперты рассказали, что нужно сделать с "токсичной" валютой

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.25 мск снижается на 19 копеек, достигая 53,21 рубля, евро – на 13 копеек, до 55,94 рубля.

При этом в первый час торгов курс доллара максимально поднимался до 54,50 рубля, евро — подскакивал до 57,34 рубля.

"Сегодня и завтра пройдут основные налоговые выплаты, что способно поддержать рубль. Далее свою роль может сыграть дивидендный фактор. Продолжается выдавливание валютных вкладов и банками. Все это, полагаем, будет поддерживать рубль в диапазоне 50-55 рублей за доллар в ближайшие недели с попыткой протестировать его нижнюю границу", — считает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

Пока сильных факторов, препятствующих развитию укрепления рубля, по-прежнему нет, также замечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Мы не исключаем, что сегодня, ввиду выплат налогоплательщиками НДПИ, НДС и акцизов, пара "доллар-рубль" может обновить минимумы с лета 2015 года и протестировать зону 50-52 рубля", — полагает он.