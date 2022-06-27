МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник днем продолжает расти по отношению к доллару в ожидании комментариев главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару растет до 1,0578 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0554 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 135,08 иены со 135,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,23%, до 103,95 пункта.

Европейская валюта укрепляется за счет ожиданий комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард. Трейдеры надеются получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании окончательных данных о ВВП США за прошлый квартал, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что показатель в квартальном выражении снизился на 1,5%. Эти ожидания во многом определяют общее ослабление доллара.