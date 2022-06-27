МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Рубль символически прибавляет к доллару и евро и большую часть торгов проводит в боковой динамике, следует из динамики торгов на Московской бирже. Эксперт оценил последствия санкций G7 для российских золотодобытчиков

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.52 мск снижается 19 копеек до 53,21 рубля, евро — на 11 копеек, до 55,96 рубля.

В начале торгов рубль сдавал позиции к доллару и евро: американская валюта подскакивала до 54,5 рубля, европейская – до 57,34 рубля. Однако ослабление было недолгим, рубль быстро вернул утраченные в первые полчаса позиции и перешел к небольшому росту, прибавляя чуть более 10 копеек.

Негативом для рубля на старте торгов могли выступить сообщения иностранных СМИ о формальном дефолте России по внешним обязательствам, что в последний раз происходило в 1918 году, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Впрочем, Минфин России уже разъяснил, что платежи по суверенным еврооблигациям 20 мая исполнены в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией, причем в ней неполучение денег инвесторами из-за действий третьих лиц прямо не предусмотрено как событие дефолта. Минфин России 20 мая произвел платежи по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и по еврооблигациям с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро, напомнили в министерстве.

Рубль сохраняет позитивный настрой, поддержку ему продолжает оказывать рыночный дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный слишком медленным восстановлением импорта, указывает Бабин.

"В результате покупателей инвалюты по-прежнему не хватает, в то же время продавцов в избытке, несмотря на отмену обязательной реализации на валютном рынке экспортной выручки. Даже не являющиеся экспортерами компании стремятся избавиться от инвалюты из-за опасений санкционных ограничений на операции с ней. Это ослабляет спрос на инвалюту и со стороны населения, а также инвесторов", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль продолжил укрепляться, мы, однако, по-прежнему ожидаем его стабилизации в ближайшее время и перехода к плавному ослаблению во втором полугодии", — говорят эксперты "Ренессанс Капитала" Софья Донец и Андрей Мелащенко.

"Движение российской валюты остается под влиянием большого предложения иностранной валюты из-за высокого экспорта и ограниченного спроса в связи с пониженным импортом. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 51-55 за доллар", — прогнозирует Дмитрий Постоленко из УК "Первая".