Рубль в символическом плюсе: доллар чуть дороже 53 рублей, евро - около 56 рублей
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Рубль символически прибавляет к доллару и евро и большую часть торгов проводит в боковой динамике, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.52 мск снижается 19 копеек до 53,21 рубля, евро — на 11 копеек, до 55,96 рубля.
В начале торгов рубль сдавал позиции к доллару и евро: американская валюта подскакивала до 54,5 рубля, европейская – до 57,34 рубля. Однако ослабление было недолгим, рубль быстро вернул утраченные в первые полчаса позиции и перешел к небольшому росту, прибавляя чуть более 10 копеек.
Негативом для рубля на старте торгов могли выступить сообщения иностранных СМИ о формальном дефолте России по внешним обязательствам, что в последний раз происходило в 1918 году, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Впрочем, Минфин России уже разъяснил, что платежи по суверенным еврооблигациям 20 мая исполнены в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией, причем в ней неполучение денег инвесторами из-за действий третьих лиц прямо не предусмотрено как событие дефолта. Минфин России 20 мая произвел платежи по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и по еврооблигациям с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро, напомнили в министерстве.
Рубль сохраняет позитивный настрой, поддержку ему продолжает оказывать рыночный дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный слишком медленным восстановлением импорта, указывает Бабин.
"В результате покупателей инвалюты по-прежнему не хватает, в то же время продавцов в избытке, несмотря на отмену обязательной реализации на валютном рынке экспортной выручки. Даже не являющиеся экспортерами компании стремятся избавиться от инвалюты из-за опасений санкционных ограничений на операции с ней. Это ослабляет спрос на инвалюту и со стороны населения, а также инвесторов", — добавляет он.
ПРОГНОЗЫ
"Рубль продолжил укрепляться, мы, однако, по-прежнему ожидаем его стабилизации в ближайшее время и перехода к плавному ослаблению во втором полугодии", — говорят эксперты "Ренессанс Капитала" Софья Донец и Андрей Мелащенко.
"Движение российской валюты остается под влиянием большого предложения иностранной валюты из-за высокого экспорта и ограниченного спроса в связи с пониженным импортом. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 51-55 за доллар", — прогнозирует Дмитрий Постоленко из УК "Первая".
https://1prime.ru/Forex/20220627/837306975.html