МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к евро ускорил снижение в понедельник вечером в ожидании статистики по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару рос до 1,0595 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0554 доллара. Днем евро дорожало к доллару до 1,0578 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 135,19 иены со 135,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 103,92 пункта.

В среду валютные инвесторы будут оценивать данные по ВВП США. Ожидается, что американская экономика в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, сократилась на 1,5%. Прогноз совпадает с предыдущей оценкой минторга.

Кроме того, на этой неделе ожидается выступление главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сведения о дальнейшей монетарной политике регулятора. Ранее Лагард заявляла, что ЕЦБ намерен поднять процентные ставки на 25 базисных пункта в июле, а также ждет повышения в сентябре.