МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам понедельника символически вырос к доллару на 1 копейку, европейская валюта подорожала, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1 копейку и опустился до 53,38 рубля, евро подрос на 22 копейки, до 56,3 рубля.