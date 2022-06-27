2022-06-27T19:17:22+03:00
2022-06-27T19:17:22+03:00
2022-06-27T19:17:22+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220627/837308533.html
Доллар на Мосбирже завершил день снижением до 53,38 рубля
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Рубль по итогам понедельника символически вырос к доллару на 1 копейку, европейская валюта подорожала, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 27.06.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам понедельника символически вырос к доллару на 1 копейку, европейская валюта подорожала, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1 копейку и опустился до 53,38 рубля, евро подрос на 22 копейки, до 56,3 рубля.