МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс евро во вторник утром снижается по отношению к доллару в ожидании выхода данных о росте инфляции и ухудшении доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. Названы страны-чемпионы в пополнении золотого запаса

По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0575 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0583 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 135,34 иены со 135,43 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,03%, до 103,97 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании статданных. Сегодня исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что этот опережающий индикатор составит минус 27,6 пункта для июля после уровня июня в минус 26 пунктов.

А на следующий день, в среду, трейдеры также ожидают данных об инфляции в Германии. Эксперты полагают, что предварительно годовой показатель вырос до 8% по итогам июня с 7,9% месяцем ранее.