МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс евро во вторник днем замедлил снижение по отношению к доллару после выхода макроданных, свидетельствуют данные торгов. Доверие немцев к экономике страны упало до рекордного минимума

По состоянию на 13.59 мск курс евро к доллару снижается до 1,0578 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0583 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 136,08 иены со 135,43 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 103,93 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что хотя индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июль снизился до рекордного минимума за всю историю подсчёта — минус 27,4 пункта, аналитики ожидали более сильного снижения, до минус 27,6 пункта.

Кроме того, валютные инвесторы обратили внимание на комментарии главы Европейского центробанка Кристин Лагард, которая подтвердила намерения регулятора повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов в июле. Глава регулятора также заявила, что шаг повышения ставки в сентябре будет больше, если потребуется.