МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль на вечерних торгах усилил рост: евро упал ниже 55 рублей, доллар приближается к 52 рублям — обе инвалюты обновили минимум с мая 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс евро расчетами "завтра" на 17.28 мск снижается 1,3 рубля, до 55 рублей, доллар — на 1,16 рубля, до 52,23 рубля.

При этом евро уже опускался до 54,83 рубля, а доллар — до 52,03 рубля — минимумов с мая 2015 года.