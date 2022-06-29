МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс доллара немного растет в среду днем, инвесторы ожидают публикации статистики по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Глава Минфина предложил способ стабилизации рубля

По состоянию на 12.27 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0513 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0518 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 136,29 иены со 136,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,04%, до 104,46 пункта.

Инвесторы в среду сохраняют осторожность перед публикацией третьей и окончательной оценки ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Участники торгов опасаются, что резкое повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США не сможет пройти бесследно для экономического роста. "ФРС по-прежнему считает, что может провести тонкую грань между ужесточением финансовых условий и не нанести большого ущерба экономике. Мы все еще не уверены, что им удастся это осуществить", — отметила макростратег State Street Corp Эмили Вайс (Emily Weis), чье мнение приводит агентство Блумберг.