МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль днем отошел от установленных в среду многолетних максимумов: доллар вернулся к уровню в 52 рубля, евро торгуется по 54,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.56 мск растет на 16 копеек, до 51,96 рубля, евро теряет 5 копеек, снижаясь до 54,5 рубля.

Доллар и евро в среду вновь обновили многолетние минимумы: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро — до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года).