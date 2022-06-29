Курс рубля отошел от многолетних максимумов и вернулся к 52 за доллар и 54,5 за евро
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль днем отошел от установленных в среду многолетних максимумов: доллар вернулся к уровню в 52 рубля, евро торгуется по 54,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.56 мск растет на 16 копеек, до 51,96 рубля, евро теряет 5 копеек, снижаясь до 54,5 рубля.
Доллар и евро в среду вновь обновили многолетние минимумы: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро — до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года).
https://1prime.ru/Forex/20220629/837327777.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.