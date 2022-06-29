МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс рубля днем отошел от многолетних максимумов: доллар перешел к слабому росту, евро сократил потери, однако отечественная валюта сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.51 мск растет на 4 копейки, до 51,84 рубля, евро — снижается на 21 копейку, до 54,34 рубля.

Курсы доллара и евро в среду вновь обновили многолетние минимумы: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро — до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года).

В ПОИСКАХ "РАВНОВЕСНОГО КУРСА"

Рубль начал утро с резкого укрепления к доллару и евро. Однако днем волатильность на валютном рынке выросла, американская и европейская валюта пытались укрепиться. Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

Курс российского рубля уже достаточно давно укрепляется, и сегодня было просто необходимо дойти до психологической отметки в 50,05 рубля, отмечает старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Тот факт, что в стране есть определённые трудности с импортом и при этом существует профицит внешнеторгового баланса, дают о себе знать и через курс рубля, поясняет эксперт причины укрепления отечественной валюты.

"Перспективы поиска так называемого "равновесного курса" — это не перспектива поиска курса, который будет комфортен экспортёрам и бюджету, как минимум в текущих условиях. Поэтому есть все шансы и у дальнейшего укрепления курса российской национальной валюты", — считает он.

Очередная попытка покупателей инвалюты переломить ее устойчивую негативную динамику была спровоцирована риторикой властей, также указывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что часть сырьевых сверхдоходов госбюджета может быть направлена на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила, приводит пример он.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артем Тузов отмечает, что сильная волатильность днем курса рубля вызваны спекулятивными настроениями на рынке.

"В начале дня отыгрывалось заявление Эльвиры Набиуллиной, что "попытки достичь курс рубля, который был при старых условиях, приведет к тому, что он станет искусственным". Это было расценено рынком, что сдерживать курс рубля никто не собирается и укрепление доллара будет продолжено", — поясняет он.

"Позже, к середине дня, появились новости по новым санкциям в адрес РФ от Британии, и курс рубля стал слабеть. Курс рубля к доллару выглядит неестественным, ослабление рубля сдерживается существенным риском того, что на следующем витке санкций, Россия может быть отрезана от безналичных расчетов в долларах и евро. В связи с этим, покупать иностранную валюту спекулянты не торопятся", — добавляет он.

Блинов отмечает, что у ряда участников срочного рынка есть необходимость закрывать принудительно свои позиции против рубля и это приводит к увеличению волатильности.

ПРОГНОЗЫ

"До конца основной сессии прогнозируем для пары "доллар-рубль" коридор 49,5–52,8 рубля и предполагаем, что пара "евро-рубль" будет торговаться в пределах 49–55,4 рубля", — говорит Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". Набиуллина объяснила, почему не нужно стремиться к "старому" курсу рубля

Тузов уверен, что без валютных интервенций рубль и дальше будет продолжать укрепляться.

"Если новый подход властей к управлению валютными потоками окажется эффективным, это способно вернуть рубль на более низкие уровни, справедливые с экономической точки зрения (70–80 рублей за доллар США)", — считает Бабин.

Евгений Линчик из УК "Первая" считает, что в ближайшее время пара "доллар-рубль" будет находиться в широком диапазоне 51-55 рублей.