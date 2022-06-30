МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В 2023 году среднегодовой курс рубля составит 83 рубля за доллар, если Россия заместит выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз на 50%, пишет РБК со ссылкой на аналитический обзор компании "Ренессанс Капитал". Исследование показало, что россияне стали больше верить в курс рубля

При 50-процентном замещении экспорта в Европу, как считают в "Ренессанс Капитал", нефть марки Brent будет стоить $100 за баррель, Urals — $70.

Также аналитики компании рассчитали и другие возможные сценарии последствий нефтяного эмбарго Евросоюза.

Так, при перераспределении нефтяного экспорта в Европу на 100% в "Ренессанс Капитал" ожидают, что курс рубля в 2023 составит 74 рубля за доллар. А при худшем сценарии для России, если указанные условия не будут выполнены, среднегодовой курс составит 93 рубля за доллар.