МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В четверг китайский юань немного укрепился против доллара США. Его укреплению способствовали данные, показавшие, что рост активности в производственном секторе и в сфере услуг Китая возобновился после ослабления карантинных мер, но сдерживающее влияние оказывали признаки того, что Пекин не отступит от политики нулевой терпимости к Covid. В Китае растет индекс деловой активности

На момент написания статьи на континентальном рынке пара доллар/юань торговалась по 6,6960, немного ниже уровня закрытия среды, хотя Народный банк Китая установил срединный курс на более высоком уровне.

Настроение инвесторов улучшили вышедшие в четверг официальные индексы менеджеров по снабжению (PMI), указавшие на рост активности в июне после ее сокращения в течение трех месяцев, когда в Шанхае и во многих других городах действовали строгие локдауны.

Согласно этим данным, PMI для производственного сектора в июне вырос до 50,2 с 49,6 в мае. Reuters: Китай выделил новые квоты на импорт нефти

"Вероятно, рост экономической активности сохранит импульс и в июле в результате дальнейшего ослабления ограничений мобильности, — сказал президент и главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан. — Вместе с тем Китай привержен политике нулевой терпимости к Covid. Думаю, это означает, что рост экономики будет отставать от потенциала, пока политика не будет смягчена".

В среду государственные СМИ цитировали лидера Китая Си Цзиньпина, сказавшего, что политика нулевой терпимости к Covid, проводимая правящей Коммунистической партией, "правильна и эффективна" и ее следует твердо придерживаться. "Си опроверг вероятность отхода от стратегии нулевой терпимости, которая стала синонимом его лидерства", — считают аналитики Maybank.

Это заявление вызвало "опасения по поводу возможности новых локдаунов в Китае", сказал экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард. Он сомневается, что импульс роста сохранится.

"Финансовое положение домохозяйств и доверие потребителей остаются хрупкими", — добавил экономист.

"После того как ослабнет поддержка со стороны возобновления работы, восстановление экономики окажется под давлением. В отличие от 2020 года, экономика получит меньше поддержки со стороны внешнего спроса и государственного стимулирования", — добавил Эванс-Притчард.