Курс рубля на Мосбирже резко укрепился до 52 за доллар и 54,26 за евро
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижается на 1,24 рубля, до 52,0 рубля, евро — на 1,74 рубля, снижаясь до 54,26 рубля.
Курс доллара открыл торги ростом на 22 копейки, евро снижался на 47 копеек.
https://1prime.ru/Forex/20220630/837339161.html
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