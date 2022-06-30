МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Эксперт спрогнозировал падение доллара в июле до 35 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижается на 1,24 рубля, до 52,0 рубля, евро — на 1,74 рубля, снижаясь до 54,26 рубля.

Курс доллара открыл торги ростом на 22 копейки, евро снижался на 47 копеек.