МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль днем слабо снижается к основным инвалютам после обновления двухнедельных минимумов на старте торгов, следует из динамики торгов на Московской бирже. СМИ узнали о подготовке немецких банков к кризису

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.56 мск растет на 50 копеек до 55 рублей, евро — на 49 копеек, до 57,03 рубля.

Сентябрьский фьючерс марки Brent растет на 0,85% — до 112,58 долларов за баррель.

В ОЖИДАНИИ ИНТЕРВЕНЦИЙ

Рубль на старте торгов значительно просел в парах с долларом и евро. Обе инвалюты обновили максимумы за две недели: доллар подскакивал до 56,51 рубля, евро — до 58,9 рубля, однако затем откатились.

По словам экспертов, участники рынка продолжают реагировать на слова главы российского Минфина.

Министр финансов Антон Силуанов 29 июня заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные интервенции, хотя пока решения нет. По его словам, Минфин в рамках бюджетного правила больше не может покупать "токсичные валюты", но готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы влиять и на стоимость доллара и евро к рублю.

"Участники рынка по-прежнему отыгрывают заявления представителей финансово-экономического блока о предполагаемых мерах по сдерживанию укрепления рубля. Кроме того, в утренние часы понедельника корректировались цены на нефть", — говорит Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"На неделе ждем прояснения вопроса с интервенциями и волатильных торгов вокруг 55 рублей за доллар", — отмечает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

"До оглашения мер, направленных на стабилизацию валютного рынка, рубль, вероятно, продолжит постепенно терять позиции. Однако, если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то российская валюта сможет отыграть часть утерянных за последние дни позиций", — считает Кравченко.

Ориентиры для курса доллара и евро к рублю до конца текущих торгов: 53,4–56,6 рубля и 54,4–59,7 рубля соответственно, отмечают аналитики "Фридом Финанс".

"На этой неделе рубль, скорее всего, останется под давлением на фоне ожиданий квазирыночных мер со стороны правительства, направленных на ослабление валютного курса", — считают аналитики BCS Global Markets.

"В то же время, если мы не увидим каких-либо значительных шагов со стороны правительства, курс рубля может остаться на текущем уровне или немного укрепиться под влиянием внешних торговых потоков", — также полагают они.