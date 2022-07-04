Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 55,24 рубля, евро - до 57,75 рубля
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник ослаб к доллару и евро на фоне ожиданий новостей относительно действий по стабилизации рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 74 копейки и поднялся до 55,24 рубля, евро вырос на 1,21 рубля, до 57,75 рубля.
РУБЛЬ ВСЁ ЕЩЁ В БОКОВИКЕ
Отечественная валюта с открытия торгов показывала негативную динамику и максимально снижалась до 56,5 рубля по доллару и до 58,9 рубля по евро, впервые с 20 июня. Рубль дешевел по отношению к инвалютам, пытаясь несколько раз вернуться к уровням предыдущих закрытий на уровне 54,5 рубля по доллару и 56,54 по евро, но сдал позиции и завершил торги в негативной зоне.
"Сегодняшний день прошел без принципиально важных для рубля событий, и он продолжил слабеть прежде всего в ожидании новостей относительно действий по стабилизации рубля, которые должны появиться на этой неделе", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Аналитики из "Фридом Финанс" считают, что доллар и евро в течение сессии дорожали относительно рубля, вероятно, на весьма агрессивных комментариях представителей власти о том, что нацвалюта переоценена.
"В понедельник рубль продолжил умеренно сдавать позиции к доллару, валютная пара сместилась в зону 55-56. Развороту длительного тренда укрепления нацвалюты способствовали валютные послабления от Центробанка и предложение Минфина РФ об осуществлении интервенций через "дружественные" валюты", — пояснил Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
ПРОГНОЗЫ
"Вероятно, подробности предлагаемых мер относительно ситуации с рублем завтра еще не будут раскрыты – на этом фоне курс доллара во вторник может продолжить находиться в диапазоне 53,5-56,5 рубля, а курс евро – в диапазоне 55,25-59 рублей", — полагает Григорьев.
Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют на завтра для доллара и евро: коридоры 55–57 и 57–59 соответственно.
"По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может торговаться в пределах 54-57 рублей", — предполагает Бахтин.
https://1prime.ru/Forex/20220704/837380020.html