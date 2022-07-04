МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник ослаб к доллару и евро на фоне ожиданий новостей относительно действий по стабилизации рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций закрыл торги слабым снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 74 копейки и поднялся до 55,24 рубля, евро вырос на 1,21 рубля, до 57,75 рубля.

РУБЛЬ ВСЁ ЕЩЁ В БОКОВИКЕ

Отечественная валюта с открытия торгов показывала негативную динамику и максимально снижалась до 56,5 рубля по доллару и до 58,9 рубля по евро, впервые с 20 июня. Рубль дешевел по отношению к инвалютам, пытаясь несколько раз вернуться к уровням предыдущих закрытий на уровне 54,5 рубля по доллару и 56,54 по евро, но сдал позиции и завершил торги в негативной зоне.

"Сегодняшний день прошел без принципиально важных для рубля событий, и он продолжил слабеть прежде всего в ожидании новостей относительно действий по стабилизации рубля, которые должны появиться на этой неделе", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Аналитики из "Фридом Финанс" считают, что доллар и евро в течение сессии дорожали относительно рубля, вероятно, на весьма агрессивных комментариях представителей власти о том, что нацвалюта переоценена.

"В понедельник рубль продолжил умеренно сдавать позиции к доллару, валютная пара сместилась в зону 55-56. Развороту длительного тренда укрепления нацвалюты способствовали валютные послабления от Центробанка и предложение Минфина РФ об осуществлении интервенций через "дружественные" валюты", — пояснил Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

"Вероятно, подробности предлагаемых мер относительно ситуации с рублем завтра еще не будут раскрыты – на этом фоне курс доллара во вторник может продолжить находиться в диапазоне 53,5-56,5 рубля, а курс евро – в диапазоне 55,25-59 рублей", — полагает Григорьев.

Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют на завтра для доллара и евро: коридоры 55–57 и 57–59 соответственно.

"По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может торговаться в пределах 54-57 рублей", — предполагает Бахтин.