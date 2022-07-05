МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цена биткоина во вторник растет более чем на 5,5%, криптовалюта торгуется выше 20,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Биткоин опустился ниже 19 тысяч долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.23 мск дорожал на 5,6% — до 20,21 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,7% — также в среднем до 20,21 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость криптовалюты восстанавливается после шестидневного снижения в конце июня — начале июля, за это время биткоин подешевел примерно на 10%.

За июнь биткоин подешевел на 37%, в начале месяца его цена составляла чуть меньше 32 тысяч долларов. За весну стоимость криптовалюты опустилась на 26% (с 42,4 тысячи долларов), с начала года — в 2,3 раза (с 46,2 тысячи долларов).