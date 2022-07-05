МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цена биткоина во вторник растет более чем на 5,5%, криптовалюта торгуется выше 20,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.23 мск дорожал на 5,6% — до 20,21 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,7% — также в среднем до 20,21 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость криптовалюты восстанавливается после шестидневного снижения в конце июня — начале июля, за это время биткоин подешевел примерно на 10%.
За июнь биткоин подешевел на 37%, в начале месяца его цена составляла чуть меньше 32 тысяч долларов. За весну стоимость криптовалюты опустилась на 26% (с 42,4 тысячи долларов), с начала года — в 2,3 раза (с 46,2 тысячи долларов).
https://1prime.ru/Forex/20220705/837382134.html
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