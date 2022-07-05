АНКАРА, 5 июл — ПРАЙМ. Доллар и евро растут по отношению к турецкой лире во вторник утром после объявления данных об инфляции в Турции в июне, передает местный телеканал NTV. Курс доллара поднялся выше 58 рублей

Институт статистики страны сообщил в понедельник, что годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62% с 73,5% в мае. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, также рассчитала рост потребительских цен в июне: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 175,55% со 160,76% месяцем ранее.

Так, доллар торгуется на уровне 16,95 лиры (рост на 0,73%), евро — 17,59 лиры (рос на 0,35%).

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас достигает 17 лир.