МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль усиленно снижается к доллару и евро во вторник: американская валюта поднялась выше 61 рубля впервые с 8 июня, европейская поднималась ровно до 63 рублей впервые с 10 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже. В Минфине подсчитали допдоходы бюджета от обновленного топливного демпфера

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.22 мск рос на 5,81 рубля (примерно на 10%) — до 61,05 рубля, евро — на 4,87 рубля (примерно на 8%), до 62,62 рубля. Минутами ранее евро поднимался ровно до 63 рублей.